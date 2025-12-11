İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb

    Digər
    • 11 dekabr, 2025
    • 17:13
    Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb

    Aşqabad şəhərində işgüzar səfərdə olan Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    Ə.Əsədov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin salamlarını və Türkmənistanın daimi neytrallığının 30 illiyi münasibətilə təbriklərini bu ölkənin dövlət başçısına çatdırıb.

    Sərdar Berdiməhəmmədov Prezident İlham Əliyevin salamlarına və təbriklərinə görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Azərbaycanın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş edib.

    Görüşdə Azərbaycanla Türkmənistan arasında siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb, qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

    Əli Əsədov Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycan Türkmənistan
    Foto
    Али Асадов встретился в Ашхабаде с президентом Туркменистана
    Foto
    Azerbaijan's prime minister meets with president of Turkmenistan in Ashgabat

    Son xəbərlər

    17:53

    İkiqat olimpiya çempionu Dünya Kubokuna hazırlıq zamanı ciddi xəsarətlər alıb

    Fərdi
    17:51

    Gələn ilin qeyri-iş günləri elan edilib

    Sosial müdafiə
    17:51
    Foto

    Macarıstan Prezidenti Ceyhun Bayramovu qəbul edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:49
    Foto

    AQTA: Bərdə heyvan bazarı yaxın günlərdə fəaliyyətə başlayacaq

    Sağlamlıq
    17:47
    Foto

    Moskva sizi Yeni il möcüzələri dünyasına səyahətə dəvət edir

    Biznes
    17:41
    Foto

    Azərbaycan və Böyük Britaniya süni intellekt üzrə birgə fəaliyyəti müzakirə edib

    İKT
    17:40

    Meksika Azərbaycana hərbi attaşe təyin edib

    Xarici siyasət
    17:38

    Fransa təmsilçisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    17:33
    Foto

    Media nümayəndələri Xəzər Tibb Mərkəzi ilə tanış olublar

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti