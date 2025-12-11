Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb
Digər
- 11 dekabr, 2025
- 17:13
Aşqabad şəhərində işgüzar səfərdə olan Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.
Ə.Əsədov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin salamlarını və Türkmənistanın daimi neytrallığının 30 illiyi münasibətilə təbriklərini bu ölkənin dövlət başçısına çatdırıb.
Sərdar Berdiməhəmmədov Prezident İlham Əliyevin salamlarına və təbriklərinə görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Azərbaycanın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş edib.
Görüşdə Azərbaycanla Türkmənistan arasında siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb, qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.
Son xəbərlər
17:53
İkiqat olimpiya çempionu Dünya Kubokuna hazırlıq zamanı ciddi xəsarətlər alıbFərdi
17:51
Gələn ilin qeyri-iş günləri elan edilibSosial müdafiə
17:51
Foto
Macarıstan Prezidenti Ceyhun Bayramovu qəbul edib - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:49
Foto
AQTA: Bərdə heyvan bazarı yaxın günlərdə fəaliyyətə başlayacaqSağlamlıq
17:47
Foto
Moskva sizi Yeni il möcüzələri dünyasına səyahətə dəvət edirBiznes
17:41
Foto
Azərbaycan və Böyük Britaniya süni intellekt üzrə birgə fəaliyyəti müzakirə edibİKT
17:40
Meksika Azərbaycana hərbi attaşe təyin edibXarici siyasət
17:38
Fransa təmsilçisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırıbFutbol
17:33
Foto