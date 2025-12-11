Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    БЦИ презентовал этнографическую карту и сайт города-крепости Иреван

    Наука и образование
    • 11 декабря, 2025
    • 17:34
    БЦИ презентовал этнографическую карту и сайт города-крепости Иреван

    В Бакинском Центре искусств (БЦИ) состоялась презентация проекта и сайта "Этнографическая карта города-крепости Иреван", подготовленного Общественным Объединением Экспериментального Творчества.

    Как сообщает Report, руководитель центра, искусствовед Рафаэль Гюльмамедов рассказал о значимости проекта:

    "Одна из карт, с которой мы столкнулись во время исследования, была подготовлена русским офицером для захвата Иревана. Эта карта была наиболее точной и топографической. Несомненно, при составлении этой карты ему оказывали помощь изнутри крепости. Наш проект в значительной степени основан именно на этой карте".

    По его словам, в рамках проекта были собраны визуальные материалы, отражающие многовековую этническую картину города-крепости Иреван, а также информация о религиозных и общественных объектах, существовавших внутри крепости:

    "Новая карта позволяет визуально и объективно восстановить историческое и этническое наследие Иревана. Она составлена на основе научно-этнографического подхода путем сопоставления визуальных и письменных архивных источников".

    После презентации были даны ответы на вопросы гостей относительно исследования.

    Отметим, что проект был реализован при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций.

    Иреван Рафаэль Гюльмамедов город-крепость Бакинский Центр искусств
    Фото
    İrəvan Qala Şəhərinin etnoqrafik xəritəsi və saytı təqdim olunub
    Elvis

    Последние новости

    18:16
    Фото

    Баку и Будапешт обсудили совместные проекты в зеленой энергетике и логистике - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:11
    Фото

    В Таиланде официально открылось посольство Азербайджана

    Внешняя политика
    18:10
    Фото

    Азербайджан и Великобритания обсудили совместную деятельность в сфере ИИ

    ИКТ
    18:07

    Объявлены нерабочие дни в Азербайджане на 2026 год

    Социальная защита
    18:05
    Фото

    Султан Гаджиев обсудил с премьером Кении двусторонние отношения

    Внешняя политика
    17:54
    Фото

    Представители СМИ ознакомились с работой Хазарского медицинского центра

    Здоровье
    17:46

    ЕК настаивает на активации статьи 122 ДФЕС для бессрочной заморозки российских активов в Европе

    Другие страны
    17:44

    В Калькутте откроют 21-метровую статую в честь Месси

    Футбол
    17:44

    Узбекистан завершил двусторонние переговоры с Парагваем по вступлению к ВТО

    В регионе
    Лента новостей