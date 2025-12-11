БЦИ презентовал этнографическую карту и сайт города-крепости Иреван

В Бакинском Центре искусств (БЦИ) состоялась презентация проекта и сайта "Этнографическая карта города-крепости Иреван", подготовленного Общественным Объединением Экспериментального Творчества.

Как сообщает Report, руководитель центра, искусствовед Рафаэль Гюльмамедов рассказал о значимости проекта:

"Одна из карт, с которой мы столкнулись во время исследования, была подготовлена русским офицером для захвата Иревана. Эта карта была наиболее точной и топографической. Несомненно, при составлении этой карты ему оказывали помощь изнутри крепости. Наш проект в значительной степени основан именно на этой карте".

По его словам, в рамках проекта были собраны визуальные материалы, отражающие многовековую этническую картину города-крепости Иреван, а также информация о религиозных и общественных объектах, существовавших внутри крепости:

"Новая карта позволяет визуально и объективно восстановить историческое и этническое наследие Иревана. Она составлена на основе научно-этнографического подхода путем сопоставления визуальных и письменных архивных источников".

После презентации были даны ответы на вопросы гостей относительно исследования.

Отметим, что проект был реализован при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций.