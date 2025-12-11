Токаев предложил принять межгосударственную программу по сохранению водных ресурсов Каспия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил прикаспийским странам создать межгосударственную программу для сохранения водных ресурсов Каспийского моря и приступить к реализации совместных мер в этом направлении.

Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом он заявил на казахско-иранском бизнес-форуме в Астане.

По его словам, обмеление Каспия становится одним из наиболее актуальных вопросов, требующих безотлагательных действий, так как снижение уровня моря уже оказывает серьезное воздействие как на экологию, так и на экономику региона.

"Решение этой общей проблемы возможно только при консолидации усилий всех пяти государств. В этот процесс важно активно вовлекать международные организации и финансовые институты. Как вы знаете, на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я выступил с инициативой создания Центра изучения водных проблем. В этой связи для сохранения водных ресурсов Каспия необходимо принять межгосударственную программу и приступить к реализации совместных мер", - сказал он.

Токаев также сообщил, что Казахстан планирует участвовать в VII Каспийском саммите в Тегеране. Кроме того, Астана предлагает в ближайшие два года провести IV Каспийский экономический форум.

По словам президента, эти мероприятия создадут возможность для всестороннего рассмотрения каспийских вопросов и выработки эффективных решений. Казахстан пригласил Иран активно участвовать в инициативах.