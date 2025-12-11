Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Токаев предложил принять межгосударственную программу по сохранению водных ресурсов Каспия

    В регионе
    • 11 декабря, 2025
    • 17:33
    Токаев предложил принять межгосударственную программу по сохранению водных ресурсов Каспия

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил прикаспийским странам создать межгосударственную программу для сохранения водных ресурсов Каспийского моря и приступить к реализации совместных мер в этом направлении.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом он заявил на казахско-иранском бизнес-форуме в Астане.

    По его словам, обмеление Каспия становится одним из наиболее актуальных вопросов, требующих безотлагательных действий, так как снижение уровня моря уже оказывает серьезное воздействие как на экологию, так и на экономику региона.

    "Решение этой общей проблемы возможно только при консолидации усилий всех пяти государств. В этот процесс важно активно вовлекать международные организации и финансовые институты. Как вы знаете, на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я выступил с инициативой создания Центра изучения водных проблем. В этой связи для сохранения водных ресурсов Каспия необходимо принять межгосударственную программу и приступить к реализации совместных мер", - сказал он.

    Токаев также сообщил, что Казахстан планирует участвовать в VII Каспийском саммите в Тегеране. Кроме того, Астана предлагает в ближайшие два года провести IV Каспийский экономический форум.

    По словам президента, эти мероприятия создадут возможность для всестороннего рассмотрения каспийских вопросов и выработки эффективных решений. Казахстан пригласил Иран активно участвовать в инициативах.

    Казахстан Касым-Жомарт Токаев Иран Каспийское море водные ресурсы межгосударственная программа
    Tokayev Xəzərin su ehtiyatlarının qorunması üçün dövlətlərarası proqramın qəbul olunmasını təklif edib
    Elvis

    Последние новости

    18:21

    Президент Бангладеш намерен уйти в отставку после парламентских выборов

    Другие страны
    18:16
    Фото

    Баку и Будапешт обсудили совместные проекты в зеленой энергетике и логистике - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:11
    Фото

    В Таиланде официально открылось посольство Азербайджана

    Внешняя политика
    18:10
    Фото

    Азербайджан и Великобритания обсудили совместную деятельность в сфере ИИ

    ИКТ
    18:07

    Объявлены нерабочие дни в Азербайджане на 2026 год

    Социальная защита
    18:05
    Фото

    Султан Гаджиев обсудил с премьером Кении двусторонние отношения

    Внешняя политика
    17:54
    Фото

    Представители СМИ ознакомились с работой Хазарского медицинского центра

    Здоровье
    17:46

    ЕК настаивает на активации статьи 122 ДФЕС для бессрочной заморозки российских активов в Европе

    Другие страны
    17:44

    В Калькутте откроют 21-метровую статую в честь Месси

    Футбол
    Лента новостей