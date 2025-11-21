Ermənistanda Gümrünün sabiq merinin oğlu həbs edilib
Region
- 21 noyabr, 2025
- 14:49
Ermənistanda məhkəmə Gümrünün sabiq meri Vardan Qukasyanın oğlu Spartak Qukasyanın iki ay müddətinə həbs olunması barədə qərar qəbul edib.
Bu barədə "Report" Sputnik Armeniya"ya istinadən xəbər verir.
Daha əvvəl KİV məlumat yaymışdı ki, S.Qukasyanı bir qrup şəxs tərəfindən informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə törədilən xuliqanlıqda şübhəli bilinir. Daha əvvəl ona qarşı şantaj işi açılmışdı. Spartak Qukasyan ev dustağı altında saxlanılırdı.
Bu gün bildirilmişdi ki, Vardan Qukasyana qarşı xuliqanlıq əlamətlərinə görə üçüncü ittiham irəli sürülüb. Vardan Qukasyan rüşvət almaqda ittiham olunur, lakin o, təqsirini qəbul etmir.
Son xəbərlər
16:21
Fərid Osmanov: "Startaplarımızın qlobal bazarlara çıxışı prioritetimizdir"İKT
16:18
Azərbaycanla Vyetnam arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənibDigər
16:17
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılırDigər
16:12
Azərbaycan və İsrail arasında innovasiya sahəsində tərəfdaşlıq müzakirə olunubBiznes
16:05
Tunis Azərbaycandan neft alışını azaldıbEnergetika
16:05
Foto
Azərbaycan və Aİ-nin miqrasiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməsi müzakirə olunubDaxili siyasət
15:54
Premyer Liqa: "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlibFutbol
15:49
Dövlət Xidməti: İri müəssisələrin özəlləşdirilməsi üçün strateji proqramların qəbulu gözlənilirBiznes
15:45
Foto