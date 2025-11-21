İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Ermənistanda Gümrünün sabiq merinin oğlu həbs edilib

    Region
    • 21 noyabr, 2025
    • 14:49
    Ermənistanda Gümrünün sabiq merinin oğlu həbs edilib

    Ermənistanda məhkəmə Gümrünün sabiq meri Vardan Qukasyanın oğlu Spartak Qukasyanın iki ay müddətinə həbs olunması barədə qərar qəbul edib.

    Bu barədə "Report" Sputnik Armeniya"ya istinadən xəbər verir.

    Daha əvvəl KİV məlumat yaymışdı ki, S.Qukasyanı bir qrup şəxs tərəfindən informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə törədilən xuliqanlıqda şübhəli bilinir. Daha əvvəl ona qarşı şantaj işi açılmışdı. Spartak Qukasyan ev dustağı altında saxlanılırdı.

    Bu gün bildirilmişdi ki, Vardan Qukasyana qarşı xuliqanlıq əlamətlərinə görə üçüncü ittiham irəli sürülüb. Vardan Qukasyan rüşvət almaqda ittiham olunur, lakin o, təqsirini qəbul etmir.

    Ermənistan gümrü Həbs Məhkəmə
