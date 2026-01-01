В 2025 году на войне в Украине погибли 12 азербайджанцев
Внешняя политика
- 01 января, 2026
- 17:18
В 2025 году в ходе войны в Украине погибли 12 азербайджанцев, еще шестеро получили ранения.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, большинство погибших и пострадавших принимали участие в боевых действиях в направлении Донбасса и Харьковской области Украины.
Кроме того, в результате авиаударов в различных регионах страны были повреждены или полностью разрушены дома и имущество 20 азербайджанцев.
Отмечается, что все погибшие и пострадавшие азербайджанцы являлись гражданами Украины.
