İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ötən il Ukraynada müharibə nəticəsində 12 azərbaycanlı həlak olub, 6-sı yaralanıb

    Xarici siyasət
    • 01 yanvar, 2026
    • 17:09
    Ötən il Ukraynada müharibə nəticəsində 12 azərbaycanlı həlak olub, 6-sı yaralanıb

    Ötən il Ukraynada müharibə nəticəsində 12 azərbaycanlı həlak olub, daha 6-sı isə yaralanıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, onlar, əsasən, Ukraynanın Donbas və Xarkov vilayətləri istiqamətində döyüşlər zamanı həyatlarını itirib və ya zərər çəkiblər.

    Bundan başqa, ölkə üzrə 20 azərbaycanlının evi və ya mülkü aviazərbələrdən ya zərər görüb, ya da dağılıb.

    Qeyd edək ki, ölən və zərərçəkən azərbaycanlıların hamısı Ukrayna vətəndaşlarıdırlar.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Azərbaycanlı Ölüm Ukrayna
    В 2025 году на войне в Украине погибли 12 азербайджанцев
    12 Azerbaijanis killed in war in Ukraine last year

    Son xəbərlər

    17:58

    Pakistanla Hindistan nüvə obyektləri və mülki məhbus siyahılarını bir-biri ilə paylaşıb

    Digər ölkələr
    17:41

    Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq

    Sağlamlıq
    17:23

    Qabon yığmasının fəaliyyəti dayandırılıb, məşhur futbolçusu heyətdən uzaqlaşdırılıb

    Futbol
    17:17

    Ukrayna səfiri Azərbaycana 2025-ci ildəki dəstəyə görə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    17:12

    Hakan Fidan Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının Katibi ilə görüşüb

    Region
    17:09

    Ötən il Ukraynada müharibə nəticəsində 12 azərbaycanlı həlak olub, 6-sı yaralanıb

    Xarici siyasət
    17:00

    Amerikadan Azərbaycana turist axını 3 % azalıb

    Turizm
    16:55

    Azərbaycan XİN İsveçrəyə başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    16:54

    İsveçrədə partlayışda ölənlər və yaralananlar arasında azərbaycanlıların olub-olmaması barədə məlumat daxil olmayıb - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti