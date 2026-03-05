Каллас: ЕС обеспокоен атаками иранских дронов и эскалацией на Ближнем Востоке Другие страны

СМИ: Франция разрешила США размещать на своих базах войска Другие страны

Узбекистан считает неприемлемыми удары Ирана по Нахчывану Внешняя политика

Установлены личности пострадавших в результате атаки дронов Ирана на Нахчыван - ОБНОВЛЕНО Здоровье

Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан утвердился в роли стратегического энергомоста между регионами Энергетика

Фото На WUF13 подписан документ об управлении твердыми отходами Инфраструктура

Страны ЕС направляют свои ВМС в средиземное море для защиты Кипра Другие страны

Фото В Азербайджан из Ирана эвакуированы граждане Кыргызстана, Китая и Грузии Внешняя политика