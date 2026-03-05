Узбекистан считает неприемлемыми удары Ирана по Нахчывану
Внешняя политика
- 05 марта, 2026
- 14:50
Узбекистан считает неприемлемыми удары Ирана по Нахчывану.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.
Новость дополняется
Последние новости
14:53
Каллас: ЕС обеспокоен атаками иранских дронов и эскалацией на Ближнем ВостокеДругие страны
14:52
СМИ: Франция разрешила США размещать на своих базах войскаДругие страны
14:50
Узбекистан считает неприемлемыми удары Ирана по НахчывануВнешняя политика
14:50
Установлены личности пострадавших в результате атаки дронов Ирана на Нахчыван - ОБНОВЛЕНОЗдоровье
14:47
Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан утвердился в роли стратегического энергомоста между регионамиЭнергетика
14:44
Фото
На WUF13 подписан документ об управлении твердыми отходамиИнфраструктура
14:40
Страны ЕС направляют свои ВМС в средиземное море для защиты КипраДругие страны
14:29
Фото
В Азербайджан из Ирана эвакуированы граждане Кыргызстана, Китая и ГрузииВнешняя политика
14:29