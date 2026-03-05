İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 14:54
    Özbəkistan İranın Naxçıvana zərbələrini qəbuledilməz hesab edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistanın xarici işlər naziri Baxtiyor Saidov Azərbaycan XİN başçısı Ceyhun Bayramovla telefon danışığını şərh edərkən bəyan edib.

    O qeyd edib ki, söhbət zamanı bu gün Naxçıvana edilən hücumlarla bağlı ciddi narahatlığını bildirib.

    "Beynəlxalq hüquq prinsiplərinə zidd olan və başqa dövlətin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü pozan bu cür hərəkətlərin yolverilməz olduğunu vurğuladıq", - o, sosial şəbəkədə yazıb.

