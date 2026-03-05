Uzbekistan says Iran's strikes on Nakhchivan unacceptable
Foreign policy
- 05 March, 2026
- 14:57
Uzbekistan considers Iran's strikes on Nakhchivan unacceptable, Bakhtiyor Saidov, Minister of Foreign Affairs of Uzbekistan, said, as quoted by Report.
Latest News
15:28
AIPAC condemns Iran's drone attack on AzerbaijanForeign policy
15:18
Fazil Mustafa: Iran's drone attack an openly hostile moveForeign policy
15:12
Death toll in Lebanon rises to 77 amid Israeli attacks – UPDATEDOther countries
15:09
FM Bayramov: Iran must explain drone attack on NakhchivanForeign policy
15:08
Photo
Nine more people evacuated from Iran to Azerbaijan in last two hoursForeign policy
15:06
Photo
Iran launches drone strikes on Nakhchivan; Azerbaijan signals right to retaliate - SUMMARYRegion
14:57
Uzbekistan says Iran's strikes on Nakhchivan unacceptableForeign policy
14:55
Photo
Ministry: Four seek medical help after Iran's drone attack on NakhchivanHealth
14:54
Photo