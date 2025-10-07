Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Узбекистан предложил ОТГ создать промышленный альянс и "Тюркские зеленые коридоры"

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 15:12
    Узбекистан предложил ОТГ создать промышленный альянс и Тюркские зеленые коридоры

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил сформировать пространство новых экономических возможностей, включая создание промышленного альянса тюркских государств, системы "Тюркские зеленые коридоры" и консорциума "Зеленая трансформация".

    Как передает Report со ссылкой на пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова, такую инициативу Мирзиёев выдвинул, выступая на 12-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    Кроме того, Шавкат Мирзиёев предложил создать экспертную группу по органическому сельскому хозяйству и продвижение единого бренда тюркской органической продукции на мировой рынок.

    Özbəkistan TDT-yə türk dövlətlərinin sənaye alyansının yaradılmasını təklif edib

