Узбекистан предложил ОТГ создать промышленный альянс и "Тюркские зеленые коридоры"
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 15:12
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил сформировать пространство новых экономических возможностей, включая создание промышленного альянса тюркских государств, системы "Тюркские зеленые коридоры" и консорциума "Зеленая трансформация".
Как передает Report со ссылкой на пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова, такую инициативу Мирзиёев выдвинул, выступая на 12-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев предложил создать экспертную группу по органическому сельскому хозяйству и продвижение единого бренда тюркской органической продукции на мировой рынок.
