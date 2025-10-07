Узбекистан предложил ОТГ создать промышленный альянс и "Тюркские зеленые коридоры"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил сформировать пространство новых экономических возможностей, включая создание промышленного альянса тюркских государств, системы "Тюркские зеленые коридоры" и консорциума "Зеленая трансформация".

Как передает Report со ссылкой на пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова, такую инициативу Мирзиёев выдвинул, выступая на 12-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев предложил создать экспертную группу по органическому сельскому хозяйству и продвижение единого бренда тюркской органической продукции на мировой рынок.