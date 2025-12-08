Семь лидеров ЕС призывают принять меры по репарационным кредитам для Украины

Лидеры семи государств-членов ЕС призвали Евросоюз оперативно реализовать предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", премьер-министры Эстонии Кристен Михал, Финляндии Петтери Орпо, Ирландии Михол Мартин, Латвии Эвика Силиня, Польши Дональд Туск, Швеции Ульф Кристерссон и президент Литвы Гитанас Науседа обратились к президентам Европейской комиссии и Европейского совета Урсуле фон дер Ляйен и Антониу Коште с письмом, в котором заявили о решительной поддержке репарационного кредита Украине с последующим принятием решения на заседании Европейского совета в декабре.

Лидеры констатировали, что они стремятся найти долгосрочную надежную поддержку, которая укрепит Украину.

"Учитывая нынешние масштабы и срочность бюджетных и военных потребностей Украины, мы решительно поддерживаем предложение Комиссии о репарационном займе, финансируемом за счет денежных остатков от иммобилизованных российских активов в ЕС. Помимо того, что это наиболее финансово осуществимое и политически реалистичное решение, оно затрагивает фундаментальный принцип права Украины на компенсацию ущерба, причиненного Россией",- говорится в письме.

Они также отметили, что время имеет решающее значение. "Приняв решение о репарационном кредите на заседании Европейского совета в декабре, у на есть возможность усилить позицию Украины для самозащиты и улучшить позицию для переговоров о справедливом и длительном мире. Мы готовы конструктивно сотрудничать с вами для достижения этой цели", - заверили подписанты письма.