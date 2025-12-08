Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Семь лидеров ЕС призывают принять меры по репарационным кредитам для Украины

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 12:53
    Семь лидеров ЕС призывают принять меры по репарационным кредитам для Украины

    Лидеры семи государств-членов ЕС призвали Евросоюз оперативно реализовать предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.

    Как передает Report со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", премьер-министры Эстонии Кристен Михал, Финляндии Петтери Орпо, Ирландии Михол Мартин, Латвии Эвика Силиня, Польши Дональд Туск, Швеции Ульф Кристерссон и президент Литвы Гитанас Науседа обратились к президентам Европейской комиссии и Европейского совета Урсуле фон дер Ляйен и Антониу Коште с письмом, в котором заявили о решительной поддержке репарационного кредита Украине с последующим принятием решения на заседании Европейского совета в декабре.

    Лидеры констатировали, что они стремятся найти долгосрочную надежную поддержку, которая укрепит Украину.

    "Учитывая нынешние масштабы и срочность бюджетных и военных потребностей Украины, мы решительно поддерживаем предложение Комиссии о репарационном займе, финансируемом за счет денежных остатков от иммобилизованных российских активов в ЕС. Помимо того, что это наиболее финансово осуществимое и политически реалистичное решение, оно затрагивает фундаментальный принцип права Украины на компенсацию ущерба, причиненного Россией",- говорится в письме.

    Они также отметили, что время имеет решающее значение. "Приняв решение о репарационном кредите на заседании Европейского совета в декабре, у на есть возможность усилить позицию Украины для самозащиты и улучшить позицию для переговоров о справедливом и длительном мире. Мы готовы конструктивно сотрудничать с вами для достижения этой цели", - заверили подписанты письма.

    Украина российско-украинская война Урсула фон дер Ляйен Антониу Кошта письмо замороженные активы
    Elvis

    Последние новости

    13:22

    Матч "Карабах" – "Аякс" будет судить словенский арбитр

    Футбол
    13:21

    Из здания администрации Каширы эвакуированы свыше 400 человек из-за пожара

    В регионе
    13:17

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются ливни

    Экология
    13:09

    Pegasus Airlines приобретет Czech Airlines и Smartwings за €154 млн

    Инфраструктура
    13:07

    Посол: Южная Корея готова к реализации новых проектов по восстановлению кяризов в Карабахе - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    13:03

    Министр: Женщины-инвесторы из Азербайджана могут получить льготы в Северном Кипре

    Внешняя политика
    13:02

    Азербайджан расширяет экспорт нетрадиционных продуктов питания в ЕС

    Бизнес
    13:01

    В агропарки Азербайджана вложено почти 2,4 млрд манатов

    АПК
    13:01

    Орхан Мамедов: Проект "МСБ в Карабахе" охватил 220 предпринимателей

    Бизнес
    Лента новостей