Анар Рзаев предложил перенести памятник Гасан беку Зардаби из Ичеришехера

Народный писатель Анар Рзаев выступил с инициативой о переносе памятника выдающемуся просветителю и основоположнику национальной печати Гасан беку Зардаби, который в настоящее время расположен в исторической части Баку - Ичеришехер.

Как сообщает Report, свою инициативу он озвучил на конференции "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: текущая ситуация и перспективы" в Милли Меджлисе.

По его словам, здание Научного центра "Национальная энциклопедия Азербайджана" ранее располагалось в Ичеришехер, и памятник Гасан-беку Зардаби был установлен перед ним.

"Однако сейчас первый этаж этого здания занимает ресторан, поэтому размещение памятника Зардаби в этом месте выглядит неуместным. В связи с этим я предлагаю изменить его локацию. Тем более что в Азербайджане уже имеется практика переноса памятников", - отметил Рзаев.