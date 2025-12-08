Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Анар Рзаев предложил перенести памятник Гасан беку Зардаби из Ичеришехера

    Kультурная политика
    • 08 декабря, 2025
    • 12:37
    Анар Рзаев предложил перенести памятник Гасан беку Зардаби из Ичеришехера

    Народный писатель Анар Рзаев выступил с инициативой о переносе памятника выдающемуся просветителю и основоположнику национальной печати Гасан беку Зардаби, который в настоящее время расположен в исторической части Баку - Ичеришехер.

    Как сообщает Report, свою инициативу он озвучил на конференции "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: текущая ситуация и перспективы" в Милли Меджлисе.

    По его словам, здание Научного центра "Национальная энциклопедия Азербайджана" ранее располагалось в Ичеришехер, и памятник Гасан-беку Зардаби был установлен перед ним.

    "Однако сейчас первый этаж этого здания занимает ресторан, поэтому размещение памятника Зардаби в этом месте выглядит неуместным. В связи с этим я предлагаю изменить его локацию. Тем более что в Азербайджане уже имеется практика переноса памятников", - отметил Рзаев.

    Лента новостей