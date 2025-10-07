İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Özbəkistan TDT-yə türk dövlətlərinin sənaye alyansının yaradılmasını təklif edib

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 15:38
    Özbəkistan TDT-yə türk dövlətlərinin sənaye alyansının yaradılmasını təklif edib
    Şavkat Mirziyoyev

    Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev yeni iqtisadi imkanlar məkanının formalaşdırılmasını, o cümlədən türk dövlətlərinin sənaye alyansı, "Türk yaşıl dəhlizləri" sistemi və "Yaşıl transformasiya" konsorsiumunun yaradılmasını təklif edib.

    "Report" Özbəkistan Prezidentinin mətbuat katibi Şerzod Asadova istinadən xəbər verir ki, o, bu təşəbbüsü Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci sammitində çıxışı zamanı irəli sürüb.

    Bundan başqa, Ş.Mirziyoyev üzvi kənd təsərrüfatı üzrə ekspert qrupunun yaradılmasını və türk dövlətlərinin üzvi məhsullarının vahid brendinin dünya bazarında təşviq edilməsini təklif edib.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı Özbəkistan Şavkat Mirziyoyev
    Узбекистан предложил ОТГ создать промышленный альянс и "Тюркские зеленые коридоры"
    Uzbekistan proposes creation of industrial alliance, Turkic Green Corridors for OTS

    Son xəbərlər

    16:44
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycan gimnastları komanda hesabında üçüncü olub - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    16:42
    Foto

    AQTA: Qəhvəyi mərmər bağacığının qışlama yerlərini məhdudlaşdırmaq üçün təmizləmə işləri aparılmalıdır

    Digər
    16:41

    Kənd təsərrüfatında mövsümi çalışanlara gündəlik ödənilən məbləğin yuxarı həddi artırılır

    Milli Məclis
    16:38

    Şavkat Mirziyoyev: "Özbəkistan Orta Dəhlizin inkişafını dəstəkləyir"

    İnfrastruktur
    16:37

    "TDT+" formatının təsis edilməsi haqqında qərar imzalanıb

    Xarici siyasət
    16:33
    Foto
    Video

    DİN III MDB Oyunlarında sutkalıq xidmət tətbiq edib

    Hadisə
    16:30

    Bakıda vətəndaşlara qarşı 28 min manatlıq dələduzluq edilib

    Hadisə
    16:28

    ICD: Sukuk Azərbaycan şirkətlərinə genişlənmə üçün digər bazarlara çıxmağa kömək edəcək

    Maliyyə
    16:28

    Ərdoğan TDT-nin Qəbələdəki Zirvə Görüşü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti