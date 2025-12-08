Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Академик: Работа над 15-томной историей страны опирается на ключевые тезисы президента

    Внутренняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 12:45
    Академик: Работа над 15-томной историей страны опирается на ключевые тезисы президента

    При написании 15-томной истории Азербайджана, работа над которой ведется в Национальной академии наук страны (НАНА), за основу были взяты ключевые тезисы, обозначенные в выступлении президента страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА, академик Иса Габиббейли на конференции "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: текущая ситуация и перспективы" в Милли Меджлисе.

    По его словам, выступление президента в НАНА затрагивает важнейшие вопросы, волнующие различные слои общества, и одновременно ставит серьезные задачи перед ответственными структурами.

    Академик подчеркнул, что твердая позиция главы государства стала призывом ко всей азербайджанской интеллигенции и гражданам страны стоять на страже родного языка.

    "Во всех развитых языках, наряду с усвоением международной терминологии, важным является использование внутренних ресурсов. Сегодня в учебниках и других материалах заимствованные слова применяются даже там, где это не обязательно. Соответствующие структуры должны обсудить и найти решение этих вопросов, поскольку это общенациональная задача", - отметил он.

    Габиббейли добавил, что необходимо вновь активизировать деятельность терминологической комиссии и обновить формат программ на государственных телеканалах.

    Иса Габиббейли НАНА азербайджанский язык
    Akademik: 15 cildlik Azərbaycan tarixinin yazılmasında Prezidentin çıxışı əsas konsepsiya olaraq götürülür
    Elvis

    Последние новости

    13:22

    Матч "Карабах" – "Аякс" будет судить словенский арбитр

    Футбол
    13:21

    Из здания администрации Каширы эвакуированы свыше 400 человек из-за пожара

    В регионе
    13:17

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются ливни

    Экология
    13:09

    Pegasus Airlines приобретет Czech Airlines и Smartwings за €154 млн

    Инфраструктура
    13:07

    Посол: Южная Корея готова к реализации новых проектов по восстановлению кяризов в Карабахе - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    13:03

    Министр: Женщины-инвесторы из Азербайджана могут получить льготы в Северном Кипре

    Внешняя политика
    13:02

    Азербайджан расширяет экспорт нетрадиционных продуктов питания в ЕС

    Бизнес
    13:01

    В агропарки Азербайджана вложено почти 2,4 млрд манатов

    АПК
    13:01

    Орхан Мамедов: Проект "МСБ в Карабахе" охватил 220 предпринимателей

    Бизнес
    Лента новостей