Академик: Работа над 15-томной историей страны опирается на ключевые тезисы президента

При написании 15-томной истории Азербайджана, работа над которой ведется в Национальной академии наук страны (НАНА), за основу были взяты ключевые тезисы, обозначенные в выступлении президента страны.

Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА, академик Иса Габиббейли на конференции "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: текущая ситуация и перспективы" в Милли Меджлисе.

По его словам, выступление президента в НАНА затрагивает важнейшие вопросы, волнующие различные слои общества, и одновременно ставит серьезные задачи перед ответственными структурами.

Академик подчеркнул, что твердая позиция главы государства стала призывом ко всей азербайджанской интеллигенции и гражданам страны стоять на страже родного языка.

"Во всех развитых языках, наряду с усвоением международной терминологии, важным является использование внутренних ресурсов. Сегодня в учебниках и других материалах заимствованные слова применяются даже там, где это не обязательно. Соответствующие структуры должны обсудить и найти решение этих вопросов, поскольку это общенациональная задача", - отметил он.

Габиббейли добавил, что необходимо вновь активизировать деятельность терминологической комиссии и обновить формат программ на государственных телеканалах.