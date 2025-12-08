Генсек: Принятие Конституции Азербайджана неразрывно связано с личностью Гейдара Алиева

Принятие Конституции Азербайджана в 1995 году неразрывно связано с личностью Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Генерального секретаря Межпарламентской Ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ) и руководителя Секретариата Совета Дмитрия Кобицкого к участникам международной конференции на тему "Гейдар Алиев - основатель конституционализма и парламентаризма суверенного Азербайджана".

Мероприятие организовано Бакинским филиалом международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан в государствах-участниках МПА СНГ.

Обращение Генсека зачитал заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ, полномочный представитель Милли Меджлиса в России Айдын Джафаров.

В обращении отмечается, что нынешнее мероприятие может стать многосторонней платформой для эффективных обсуждений и качественного обмена мнениями между представителями стран СНГ:

"Принятие Конституции неразрывно связано с личностью Гейдара Алиева. Азербайджан, благодаря политическому таланту Гейдара Алиева, утвердил себя как суверенное, процветающее государство. Его опыт представляет интерес для всех государств-членов СНГ".

В обращении Кобицкого высоко оценивается и деятельность Милли Меджлиса Азербайджана:

"Деятельность Милли Меджлиса направлена на формирование правовой системы страны и демократическое развитие, укрепление международного сотрудничества в регионе СНГ и за его пределами".