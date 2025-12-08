Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Генсек: Принятие Конституции Азербайджана неразрывно связано с личностью Гейдара Алиева

    В регионе
    • 08 декабря, 2025
    • 12:44
    Генсек: Принятие Конституции Азербайджана неразрывно связано с личностью Гейдара Алиева

    Принятие Конституции Азербайджана в 1995 году неразрывно связано с личностью Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Генерального секретаря Межпарламентской Ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ) и руководителя Секретариата Совета Дмитрия Кобицкого к участникам международной конференции на тему "Гейдар Алиев - основатель конституционализма и парламентаризма суверенного Азербайджана".

    Мероприятие организовано Бакинским филиалом международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан в государствах-участниках МПА СНГ.

    Обращение Генсека зачитал заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ, полномочный представитель Милли Меджлиса в России Айдын Джафаров.

    В обращении отмечается, что нынешнее мероприятие может стать многосторонней платформой для эффективных обсуждений и качественного обмена мнениями между представителями стран СНГ:

    "Принятие Конституции неразрывно связано с личностью Гейдара Алиева. Азербайджан, благодаря политическому таланту Гейдара Алиева, утвердил себя как суверенное, процветающее государство. Его опыт представляет интерес для всех государств-членов СНГ".

    В обращении Кобицкого высоко оценивается и деятельность Милли Меджлиса Азербайджана:

    "Деятельность Милли Меджлиса направлена на формирование правовой системы страны и демократическое развитие, укрепление международного сотрудничества в регионе СНГ и за его пределами".

    Гейдар Алиев Конституция Азербайджана МПА СНГ Дмитрий Кобицкий Айдын Джафаров
    Baş katib: Azərbaycan Konstitusiyasının qəbulu Heydər Əliyevin şəxsiyyəti ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır
    Elvis

    Последние новости

    13:22

    Матч "Карабах" – "Аякс" будет судить словенский арбитр

    Футбол
    13:21

    Из здания администрации Каширы эвакуированы свыше 400 человек из-за пожара

    В регионе
    13:17

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются ливни

    Экология
    13:09

    Pegasus Airlines приобретет Czech Airlines и Smartwings за €154 млн

    Инфраструктура
    13:07

    Посол: Южная Корея готова к реализации новых проектов по восстановлению кяризов в Карабахе - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    13:03

    Министр: Женщины-инвесторы из Азербайджана могут получить льготы в Северном Кипре

    Внешняя политика
    13:02

    Азербайджан расширяет экспорт нетрадиционных продуктов питания в ЕС

    Бизнес
    13:01

    В агропарки Азербайджана вложено почти 2,4 млрд манатов

    АПК
    13:01

    Орхан Мамедов: Проект "МСБ в Карабахе" охватил 220 предпринимателей

    Бизнес
    Лента новостей