Амруллаев: "История Азербайджана" будет преподаваться на госязыке с 6-го класса во всех школах
Наука и образование
- 08 декабря, 2025
- 12:33
Независимо от языка обучения, в общеобразовательных школах предмет "История Азербайджана" будет преподаваться на азербайджанском языке начиная с 6-го класса - соответствующая работа уже ведется.
Как передает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на конференции "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: современное состояние и перспективы" в Милли Меджлисе.
Кроме того, по словам Амруллаева, ведется работа по увеличению количества учебных часов по предмету "Азербайджанский язык".
