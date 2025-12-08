Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Амруллаев: "История Азербайджана" будет преподаваться на госязыке с 6-го класса во всех школах

    Наука и образование
    • 08 декабря, 2025
    • 12:33
    Амруллаев: История Азербайджана будет преподаваться на госязыке с 6-го класса во всех школах

    Независимо от языка обучения, в общеобразовательных школах предмет "История Азербайджана" будет преподаваться на азербайджанском языке начиная с 6-го класса - соответствующая работа уже ведется.

    Как передает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на конференции "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: современное состояние и перспективы" в Милли Меджлисе.

    Кроме того, по словам Амруллаева, ведется работа по увеличению количества учебных часов по предмету "Азербайджанский язык".

    история Азербайджан Эмин Амруллаев Милли Меджлис
    Tədris dilindən asılı olmayaraq, "Azərbaycan tarixi" fənni 6-cı sinifdən etibarən Azərbaycan dilində keçiriləcək
