Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании Global Infrastructure Partners

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 12:51
    Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании Global Infrastructure Partners

    8 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял основателя, председателя и главного исполнительного директора глобальной компании по управлению инфраструктурными инвестициями Global Infrastructure Partners (GIP) Адебайо Огунлеси.

    Как сообщает Report, высоко оценив партнерство, сложившееся между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики (ГНФАР) и компанией Global Infrastructure Partners, президент Ильхам Алиев отметил, что примерами успешного сотрудничества являются осуществленное Фондом совместно с компанией инвестирование по оператору высокоскоростной железной дороги Italo и лондонскому аэропорту Гатвик. Коснувшись долгосрочной стратегии развития нашей страны, глава государства в этом контексте подчеркнул значение партнерства с Global Infrastructure Partners.

    Отметив плодотворные результаты сотрудничества с ГНФАР, Адебайо Огунлеси сказал, что инвестирование компанией управляемых ею фондов сформировали надежную модель партнерства между двумя структурами.

    Гость подчеркнул, что возглавляемая им компания обладает международным опытом в оптимизации аэропортов, логистики и транспортных коридоров, в области энергетики, в том числе возобновляемой энергетики. Он выразил заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в области энергетического перехода, транспорта и цифровой инфраструктуры.

    На встрече состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых компанией в различных инфраструктурных областях, новых тенденциях, формирующихся на фоне глобального энергетического перехода, были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных инициатив по внедрению технологий искусственного интеллекта.

    Следует отметить, что компания Global Infrastructure Partners, созданная в 2006 году и приобретенная в 2024 году крупнейшей в мире компанией по управлению активами BlackRock, в настоящее время управляет активами на сумму около 189 миллиардов долларов США. BlackRock же в настоящее время управляет активами в объеме почти 14 триллионов долларов, сохраняя ведущие позиции на мировом инвестиционном рынке.

    Ильхам Алиев Адебайо Огунлеси Global Infrastructure Partners
    İlham Əliyev "Global Infrastructure Partners" şirkətinin baş icraçı direktorunu qəbul edib
    President Ilham Aliyev receives CEO of Global Infrastructure Partners
    Elvis

    Последние новости

    13:22

    Матч "Карабах" – "Аякс" будет судить словенский арбитр

    Футбол
    13:21

    Из здания администрации Каширы эвакуированы свыше 400 человек из-за пожара

    В регионе
    13:17

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются ливни

    Экология
    13:09

    Pegasus Airlines приобретет Czech Airlines и Smartwings за €154 млн

    Инфраструктура
    13:07

    Посол: Южная Корея готова к реализации новых проектов по восстановлению кяризов в Карабахе - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    13:03

    Министр: Женщины-инвесторы из Азербайджана могут получить льготы в Северном Кипре

    Внешняя политика
    13:02

    Азербайджан расширяет экспорт нетрадиционных продуктов питания в ЕС

    Бизнес
    13:01

    В агропарки Азербайджана вложено почти 2,4 млрд манатов

    АПК
    13:01

    Орхан Мамедов: Проект "МСБ в Карабахе" охватил 220 предпринимателей

    Бизнес
    Лента новостей