Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду около 8,5 кг наркотиков из Ирана

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана предотвратили попытку контрабанды наркотиков из Ирана.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС), на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск предотвращена попытка контрабандного ввоза 8 кг 456 г наркотиков из Ирана в Азербайджан.

В ходе оперативно-войсковых мероприятий задержаны подозреваемые - житель Гянджи Зергеров Тайфур Хаял оглу (2004 г. р.) и житель Агдамского района Асланов Айхан Ровшан оглу (1990 г. р.). У них обнаружено и изъято 4 кг 330 г марихуаны.

Кроме того, 6 декабря пограничный наряд выявил на служебной территории отряда еще 4 кг 126 г марихуаны.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.