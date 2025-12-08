СК Армении: Двум задержанным чиновникам мэрии Гюмри избраны меры пресечения

В отношении двух задержанных чиновников мэрии Гюмри избрали меру пресечения - советник мэра Карапет Гукасян взят под стражу, начальник коммунального отдела Артем Мкртчян отпущен под домашний арест.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

"В рамках уголовного производства, инициированного по факту массовых беспорядков в Гюмри, одному из двух задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, другому – домашний арест, залог, прекращение полномочий и подписка о невыезде", – заявили в СК.

Их задержали в минувшую пятницу.

Отметим, что 21 октября был арестован на два месяца мэр города Вардан Гукасян. Ему предъявлено обвинение по статье "получение взятки", но он не признает свою вину. По информации защиты, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.