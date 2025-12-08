İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Gümrü bələdiyyəsinin əməkdaşları barəsində həbs qərarı çıxarılıb

    Region
    • 08 dekabr, 2025
    • 12:58
    Gümrü bələdiyyəsinin əməkdaşları barəsində həbs qərarı çıxarılıb

    Saxlanılan Gümri bələdiyyəsinin iki məmuruna qarşı həbs tədbirləri seçilib. "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın İstintaq Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat verib.

    Məlumata görə, bələdiyyə rəhbərinin müşaviri Karapet Qukasyan həbs edilib, kommunal şöbənin müdiri Artem Mkrtçyan barəsində isə ev dustaqlığı qərarı çıxarılıb.

    gümrü Ermənistan Həbs
    СК Армении: Двум задержанным чиновникам мэрии Гюмри избраны меры пресечения

    Son xəbərlər

    13:07

    Səfir: Cənubi Koreya Qarabağda kəhrizlərin bərpası ilə bağlı yeni layihələrə hazırdır - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:07

    DGK rəsmisi: "Azərbaycan regionda yeni bir logistika modelini yaradır"

    Biznes
    13:05

    Azərbaycanda sahibkarların maliyyə vəsaiti cəlb etməsi asanlaşacaq

    Maliyyə
    13:01

    Bakıda Sənaye Təhlükəsizliyi Zirvəsi keçiriləcək

    Hadisə
    12:58
    Foto

    "Yaşıl Enerji Dəhlizi Enerji Şirkəti" və Böyük Britaniya şirkəti Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Energetika
    12:58

    Gümrü bələdiyyəsinin əməkdaşları barəsində həbs qərarı çıxarılıb

    Region
    12:57

    Zaur Əliyev: "Azərbaycan şaftalı ixracını iki dəfəyə yaxın artırıb"

    ASK
    12:54
    Foto

    Ceyhun Bayramov Abbas Əraqçi ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:52

    Azərbaycanda damazlıq heyvanların idxal rüsumu üzrə azad olunmaları 125 % artıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti