Gümrü bələdiyyəsinin əməkdaşları barəsində həbs qərarı çıxarılıb
Region
- 08 dekabr, 2025
- 12:58
Saxlanılan Gümri bələdiyyəsinin iki məmuruna qarşı həbs tədbirləri seçilib. "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın İstintaq Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat verib.
Məlumata görə, bələdiyyə rəhbərinin müşaviri Karapet Qukasyan həbs edilib, kommunal şöbənin müdiri Artem Mkrtçyan barəsində isə ev dustaqlığı qərarı çıxarılıb.
