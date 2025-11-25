Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Гукасян подал в суд на правительство и вице-спикера парламента Армении

    В регионе
    • 25 ноября, 2025
    • 12:05
    Арестованный мэр Гюмри Вардан Гукасян подал в суд на вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна и Минфин страны.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, информация об этом содержится на сайте судебно-правовой информации Datalex.

    Гукасян требует от Рубиняна публичного опровержения клеветнических, по его мнению, сведений и компенсации в размере 500 тыс. драмов (примерно $1 300).

    Помимо этого, Гукасян считает, что нарушено его основополагающее право на справедливое судебное разбирательство (предусматривающее презумпцию невиновности). В этой связи он требует от Армении (в лице Минфина) еще 500 тыс. драмов в качестве компенсации.

    Ранее Рубинян не раз публично, в том числе в соцсетях, называл Гукасяна "взяточником".

    Напомним, что Гукасян обвиняется по статье УК "Получение взятки", но он не признает свою вину. По информации защиты, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником. Позже Следком возбудил новое уголовное преследование в отношении Гукасяна за его заявления о необходимости формирования союза с Россией, квалифицировав их по статье УК "Публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения".

