Утвержден протокол о внесении изменений в Соглашение между Азербайджаном и Украиной

Утвержден "Протокол между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Украины о внесении изменений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в сфере правительственной связи".

Как сообщает Report, соответствующий закон подписал президент Ильхам Алиев.

Отметим, что указанное Соглашение подписано 16 декабря 2025 года в Киеве и 23 апреля 2026 года в Баку.