Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Утвержден протокол о внесении изменений в Соглашение между Азербайджаном и Украиной

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 15:34
    Утвержден протокол о внесении изменений в Соглашение между Азербайджаном и Украиной

    Утвержден "Протокол между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Украины о внесении изменений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в сфере правительственной связи".

    Как сообщает Report, соответствующий закон подписал президент Ильхам Алиев.

    Отметим, что указанное Соглашение подписано 16 декабря 2025 года в Киеве и 23 апреля 2026 года в Баку.

    Ильхам Алиев Украина
    Azərbaycan və Ukrayna arasında Sazişə dəyişiklik protokolu təsdiqlənib
    Protocol amending agreement between Azerbaijan and Ukraine approved
    44 - Tezliklə
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