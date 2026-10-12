İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan və Ukrayna arasında Sazişə dəyişiklik protokolu təsdiqlənib

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 15:08
    Azərbaycan və Ukrayna arasında Sazişə dəyişiklik protokolu təsdiqlənib

    "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukraynanın Nazirlər Kabineti arasında "Hökumət rabitəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş"ə dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ukraynanın Nazirlər Kabineti arasında Protokol" təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev müvafiq Qanunu imzalayıb.

    Qeyd edək ki, sözügedən Saziş 2025-ci il dekabrın 16-da Kiyev şəhərində və 2026-cı il aprelin 23-də Bakı şəhərində imzalanıb.

    İlham Əliyev Azərbaycan-Ukrayna əlaqələri Azərbaycan Nazirlər Kabineti
    Утвержден протокол о внесении изменений в Соглашение между Азербайджаном и Украиной
    Protocol amending agreement between Azerbaijan and Ukraine approved
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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