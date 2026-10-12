Azərbaycan və Ukrayna arasında Sazişə dəyişiklik protokolu təsdiqlənib
Xarici siyasət
- 12 oktyabr, 2026
- 15:08
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"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukraynanın Nazirlər Kabineti arasında "Hökumət rabitəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş"ə dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ukraynanın Nazirlər Kabineti arasında Protokol" təsdiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev müvafiq Qanunu imzalayıb.
Qeyd edək ki, sözügedən Saziş 2025-ci il dekabrın 16-da Kiyev şəhərində və 2026-cı il aprelin 23-də Bakı şəhərində imzalanıb.
Утвержден протокол о внесении изменений в Соглашение между Азербайджаном и Украиной
Protocol amending agreement between Azerbaijan and Ukraine approved
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