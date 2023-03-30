Успехи азербайджанского бренда ASAN Xidmət представлены странам-членам ООН

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла 22-я сессия Комитета экспертов по государственному управлению (CEPA) Экономического и Социального Совета Организации (ЭКОСОС).

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла 22-я сессия Комитета экспертов по государственному управлению (CEPA) Экономического и Социального Совета Организации (ЭКОСОС).

Как сообщает американское бюро Report , в мероприятии приняли участие члены CEPA, представители ряда международных организаций, специализирующихся в области управления, и руководители профильных государственных структур стран-членов ООН.

В ходе сессии делегаты выступили с докладами на темы применения принципов эффективного управления ООН для достижения Целей устойчивого развития, а также государственное финансовое управление в чрезвычайных ситуациях, риски фрагментации глобальной экономической системы геополитическими границами, были заслушаны рекомендации международных экспертов.

На мероприятии с докладом на тему "Применение принципов эффективного управления ООН для достижения Целей устойчивого развития" выступил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев. В своем выступлении он рассказал об учреждении концепции ASAN Хidmət ("Служба ASAN") в рамках государственных реформ, проводимых президентом Ильхамом Алиевым, о работе, осуществляемой в Центрах ASAN по измерению качества услуг, обеспечению удовлетворенности граждан.

У.Мехтиев довел до сведения гостей, что в 2015 году ASAN Хidmət была удостоена премии ООН в области государственных услуг, а в 2019 году - специальной премии всемирной организации в области развития государственных услуг с применением цифрового управления.

Председатель госагентства добавил, что проект ASAN Хidmət является азербайджанским брендом, уникальным продуктом, началом нового этапа в системе управления, и Азербайджан уже поделился этим успешным опытом со многими соседними странами. У. Мехтиев также подробно проинформировал участников мероприятия о шагах, предпринимаемых в направлении внедрения опыта азербайджанской ASAN Хidmət во многих странах мира.

В завершение У.Мехтиев пригласил участников мероприятия на пленарную сессию в рамках встречи на тему "Трансформация предоставления государственных услуг посредством человекоориентированного дизайна и совместного управления", которая состоится под эгидой Азербайджана и будет посвящена "Индексу ASAN xidmət", охватив, в том числе другие направления деятельности Государственного агентства.