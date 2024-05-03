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Хикмет Гаджиев: ЮНЕСКО не должна становиться инструментом в руках отдельного человека

Хикмет Гаджиев: ЮНЕСКО не должна становиться инструментом в руках отдельного человека ЮНЕСКО не должна становиться инструментом в руках отдельно взятого человека или низведено до уровня отдела "Министерства иностранных дел»" какой-либо страны.
Внешняя политика
3 мая 2024 г. 09:00
Хикмет Гаджиев: ЮНЕСКО не должна становиться инструментом в руках отдельного человека

ЮНЕСКО не должна становиться инструментом в руках отдельно взятого человека или низведено до уровня отдела "Министерства иностранных дел" какой-либо страны.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев на встрече с постоянными представителями и послами стран-членов ЮНЕСКО.

"Мы провели широкие и открытые дискуссии с постоянными представителями и послами стран-членов ЮНЕСКО за чайным столом в Баку. Я проинформировал своих коллег о региональной мирной программе и политике культурной дипломатии Азербайджана, а также об уничтожении нашего культурно-религиозного наследия Арменией в период оккупации.

Мы пришли к общему мнению, что ЮНЕСКО принадлежит всем нам и всему международному сообществу. Мы должны защищать и развивать этот институт дальше", - написал помощник президента на своей странице в соцсети "Х".

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: UNESCO can not be turned into tool in hands of any single person
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: YUNESKO bir adamın əlində alətə çevrilməməlidir

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