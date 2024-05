Хикмет Гаджиев: ЮНЕСКО не должна становиться инструментом в руках отдельного человека

ЮНЕСКО не должна становиться инструментом в руках отдельно взятого человека или низведено до уровня отдела "Министерства иностранных дел" какой-либо страны.

Как передает Report , об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев на встрече с постоянными представителями и послами стран-членов ЮНЕСКО.

"Мы провели широкие и открытые дискуссии с постоянными представителями и послами стран-членов ЮНЕСКО за чайным столом в Баку. Я проинформировал своих коллег о региональной мирной программе и политике культурной дипломатии Азербайджана, а также об уничтожении нашего культурно-религиозного наследия Арменией в период оккупации.

Мы пришли к общему мнению, что ЮНЕСКО принадлежит всем нам и всему международному сообществу. Мы должны защищать и развивать этот институт дальше", - написал помощник президента на своей странице в соцсети "Х".