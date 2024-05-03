Хикмет Гаджиев: ЮНЕСКО не должна становиться инструментом в руках отдельного человека
Хикмет Гаджиев: ЮНЕСКО не должна становиться инструментом в руках отдельного человекаЮНЕСКО не должна становиться инструментом в руках отдельно взятого человека или низведено до уровня отдела "Министерства иностранных дел»" какой-либо страны.
ЮНЕСКО не должна становиться инструментом в руках отдельно взятого человека или низведено до уровня отдела "Министерства иностранных дел" какой-либо страны.
Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев на встрече с постоянными представителями и послами стран-членов ЮНЕСКО.
"Мы провели широкие и открытые дискуссии с постоянными представителями и послами стран-членов ЮНЕСКО за чайным столом в Баку. Я проинформировал своих коллег о региональной мирной программе и политике культурной дипломатии Азербайджана, а также об уничтожении нашего культурно-религиозного наследия Арменией в период оккупации.
Мы пришли к общему мнению, что ЮНЕСКО принадлежит всем нам и всему международному сообществу. Мы должны защищать и развивать этот институт дальше", - написал помощник президента на своей странице в соцсети "Х".
We had broad and open discussions with the Permanent Representatives/Ambassadors of the member countries at UNESCO around the tea table in Baku.
I briefed my colleagues about Azerbaijan's regional peace agenda and cultural diplomacy policy and the destruction of our… pic.twitter.com/xHXTxvV9KC