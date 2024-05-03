О нас

Американский сайт: Азербайджан населяют азербайджанцы, а не "азери"

Американский сайт: Азербайджан населяют азербайджанцы, а не "азери" По мере приближения конференции COP29 политики, журналисты, аналитики и активисты должны предпринять совместные усилия, чтобы правильно называть народ и язык Азербайджана, как это делают люди, которые там живут "азербайджанцы", а не "азери".
Внешняя политика
3 мая 2024 г. 10:08
Американский сайт: Азербайджан населяют азербайджанцы, а не азери

По мере приближения конференции COP29 политики, журналисты, аналитики и активисты должны предпринять совместные усилия, чтобы правильно называть народ и язык Азербайджана, как это делают люди, которые там живут - "азербайджанцы", а не "азери".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной на портале Real Clear Energy членом Американской ассоциации политических наук профессор Брендой Шаффер и директором по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета АDА Дамьяном Крневичем.

Согласно авторам, термин “азербайджанский” состоит из нескольких слогов, поэтому сокращенный термин "азери" считается более предпочтительным пользователями.

"Тем не менее, ни одно СМИ не называет американский штат Калифорния Calif. Микронезия также пишут и называют полностью. И не забудьте о Папуа-Новой Гвинее, недавно упомянутой президентом Байденом, или о таких странах, объединенных из нескольких регионов, как Босния и Герцеговина и Антигуа и Барбуда. Другие народы и языки имеют названия из пяти слогов, такие как индонезийский и македонский, и средства массовой информации не сокращают их", - подчеркнули авторы.

В статье отмечается, что такие сокращения звучат тем обиднее, что использование термина "азери" уходит корнями в историю - в свое время азербайджанский народ был подвержен имперской колониализации.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00
Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi