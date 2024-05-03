Американский сайт: Азербайджан населяют азербайджанцы, а не "азери"

По мере приближения конференции COP29 политики, журналисты, аналитики и активисты должны предпринять совместные усилия, чтобы правильно называть народ и язык Азербайджана, как это делают люди, которые там живут "азербайджанцы", а не "азери".

По мере приближения конференции COP29 политики, журналисты, аналитики и активисты должны предпринять совместные усилия, чтобы правильно называть народ и язык Азербайджана, как это делают люди, которые там живут - "азербайджанцы", а не "азери".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной на портале Real Clear Energy членом Американской ассоциации политических наук профессор Брендой Шаффер и директором по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета АDА Дамьяном Крневичем.

Согласно авторам, термин “азербайджанский” состоит из нескольких слогов, поэтому сокращенный термин "азери" считается более предпочтительным пользователями.

"Тем не менее, ни одно СМИ не называет американский штат Калифорния Calif. Микронезия также пишут и называют полностью. И не забудьте о Папуа-Новой Гвинее, недавно упомянутой президентом Байденом, или о таких странах, объединенных из нескольких регионов, как Босния и Герцеговина и Антигуа и Барбуда. Другие народы и языки имеют названия из пяти слогов, такие как индонезийский и македонский, и средства массовой информации не сокращают их", - подчеркнули авторы.

В статье отмечается, что такие сокращения звучат тем обиднее, что использование термина "азери" уходит корнями в историю - в свое время азербайджанский народ был подвержен имперской колониализации.