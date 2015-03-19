Уильям Лахью: Отношения между Азербайджаном и НАТО углубляются

Баку. 19 март. REPORT.AZ/ "Отношения между Азербайджаном и НАТО углубляются". Как сообщает Report, об этом сказал офицер-координа тор НАТО по Кавказу Уильям Лахью, выступая на конференции "Отношения НАТО-Азербайджа н: Перспективы сотрудничества после Уэльского саммита НАТО 2014 года".

"Россия продемонстриров ала, что является угрозой не только для соседей но и для Европы, поэтому НАТО понимает важность усиления сотрудничества с партнерами", - добавил офицер-координатор НАТО.

Говоря о сотрудничестве НАТО с регионом, У.Лахью в частности сказал, что в Грузии несколько дней назад состоялось открытие Тренировочно-оц еночного центра, который открывает возможности также и для Азербайджана, который сможет посылать своих военнослужащих для участия в учениях. ООн отметил, что в этом году НАТО проведет тактические учения с участием азербайджанских и грузинских военнослужащих.