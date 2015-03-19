Уильям Лахью: Отношения между Азербайджаном и НАТО углубляются

Баку. 19 март. REPORT.AZ/ "Отношения между Азербайджаном и НАТО углубляются". Как сообщает Report, об этом сказал офицер-координатор НАТО по Кавказу Уильям Лахью, выступая на конференции "Отношения НАТО-Азербайджан: Перспективы сотрудничества после Уэльского саммита НАТО 2014 года".
"Россия продемонстрировала, что является угрозой не только для соседей но и для Европы, поэтому НАТО понимает важность усиления сотрудничества с партнерами", - добавил офицер-координатор НАТО.
Говоря о сотрудничестве НАТО с регионом, У.Лахью в частности сказал, что в Грузии несколько дней назад состоялось открытие Тренировочно-оценочного центра, который открывает возможности также и для Азербайджана, который сможет посылать своих военнослужащих для участия в учениях. ООн отметил, что в этом году НАТО проведет тактические учения с участием азербайджанских и грузинских военнослужащих.
Представитель НАТО добавил, что еще одной новинкой для региона будет Программа профессионального развития. По его словам, программа, разработанная для профессионального развития сил гражданской обороны вначале будет сфокусирована на Грузии и Украине, но впоследствии может быть применена и в Азербайджане и Армении.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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