Ученикам школы азербайджанского языка в США вручены сертификаты

В американском городе Алегзандрии, штат Виргиния, ученики школы азербайджанского языка были награждены сертификатами за успешное завершение первого семестра учебного года.

Как сообщает американское бюро Report, на церемонии по этому поводу приняли участие дети и их родители, руководитель Азербайджанского дома в Алегзандрии Севда Таирли и координатор Нигяр Ибрагимова.

В ходе выступлений было отмечено, что азербайджанские семьи, проживающие в США, с упорством работают над тем, чтобы их дети изучали родной язык. Деятельность Азербайджанского дома, оказывающего эту поддержку, неоценима, поскольку изучение родного языка также является показателем приверженности азербайджанской культуре, истории, литературе и идентичности.

Было отмечено, что профессиональная команда Азербайджанского дома успешно завершила первый семестр. С сентября этого года стартовал второй семестр, в новом семестре работают четыре активные группы со студентами из различных стран мира.

Основными критериями стипендиальной программы являются мотивация и активное участие. Отбор учителей, участвующих в процессе обучения в школе, осуществляется посредством специальных собеседований.

Отметим, что школа азербайджанского языка начала свою деятельность в марте этого года.