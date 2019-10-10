Участники СМИД стран СНГ в Ашхабаде согласовали Программу действий по активизации партнерства

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Участники проходящего в Ашхабаде заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ согласовали программу активизации партнерства в международных делах, а также документы, которые будут представлены на саммите стран Содружества в пятницу, сообщает Report со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Министры договорились о принятии Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников Содружества. Этот документ нацелен на придание совместной работе более целенаправленного и адресного характера. Программа должна обеспечить максимально благоприятные условия для согласованных действий по актуальным вопросам международной повестки, говорится в сообщении.

Также окончательно согласованы документы, которые будут представлены 11 октября, для подписания на Совете глав государств СНГ.

Министры иностранных дел стран СНГ были также приглашены к участию в Международной конференции по вопросам мира, безопасности и устойчивого развития, которая состоится 12 декабря 2020 года в Туркменистане, и торжественных юбилейных мероприятиях по случаю 25-летию туркменского нейтралитета.

Напомним, Азербайджан на заседании представил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.