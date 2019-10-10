Глава МИД Азербайджана принимает участие на заседании СМИД стран СНГ в Ашхабаде

Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Содружества Независимых Государств открылось сегодня в Ашхабаде. Как передает Report cо ссылкой на туркменское информационное агентство "Ориент", перед началом переговоров глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел двусторонние встречи с коллегами из стран Содружества.

Накануне в Ашхабад прибыли глава МИД России Сергей Лавров и его казахстанский коллега Мухтар Тлеуберди, глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Во встрече также участвуют министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей, также председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ пройдет в узком и расширенном составе. На нем рассмотрят десять документов по развитию сотрудничества.