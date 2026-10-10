Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Участники конференции по пропавшим без вести лицам находятся с визитом в Лачыне

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2026
    • 11:48
    Участники конференции по пропавшим без вести лицам находятся с визитом в Лачыне

    Начался визит участников IV Международной конференции Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам в Лачын.

    Как сообщает корреспондент Report из Лачына, визит участников международной конференции начался со смотровой площадки города.

    Оттуда гости осмотрели общую панораму Лачына и сделали памятные фотографии.

    В рамках визита участников также предусмотрены прогулка по берегу реки Хакари и поездка в село Забух.

    Участники конференции по пропавшим без вести лицам находятся с визитом в Лачыне
    Участники конференции по пропавшим без вести лицам находятся с визитом в Лачыне
    Участники конференции по пропавшим без вести лицам находятся с визитом в Лачыне
    Участники конференции по пропавшим без вести лицам находятся с визитом в Лачыне
    Участники конференции по пропавшим без вести лицам находятся с визитом в Лачыне
    Участники конференции по пропавшим без вести лицам находятся с визитом в Лачыне
    Участники конференции по пропавшим без вести лицам находятся с визитом в Лачыне

    Пропавшие без вести Лачын
    Фото
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublar
    Фото
    Participants of Baku Dialogue conference begin visit to Lachin
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    05:48

    В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отопление

    Другие страны
    05:13

    Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет

    Другие страны
    04:56

    Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Другие страны
    04:21

    В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефти

    В регионе
    03:49

    Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октября

    Другие страны
    03:13

    Канада намерена увеличить поставки нефти и дизельного топлива в США

    Другие страны
    02:57

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    02:22

    На границе Египта и Судана нанесен авиаудар по золотому руднику, погибли десятки шахтеров

    Другие страны
    01:45

    Shafaq News: Премьер-министр Ирака посетит Саудовскую Аравию 14 октября

    Другие страны
    Лента новостей