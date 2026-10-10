Участники конференции по пропавшим без вести лицам находятся с визитом в Лачыне
Внешняя политика
- 10 октября, 2026
- 11:48
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Начался визит участников IV Международной конференции Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам в Лачын.
Как сообщает корреспондент Report из Лачына, визит участников международной конференции начался со смотровой площадки города.
Оттуда гости осмотрели общую панораму Лачына и сделали памятные фотографии.
В рамках визита участников также предусмотрены прогулка по берегу реки Хакари и поездка в село Забух.
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