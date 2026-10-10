Участники конференции по пропавшим без вести лицам находятся с визитом в Лачыне

Начался визит участников IV Международной конференции Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам в Лачын.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, визит участников международной конференции начался со смотровой площадки города.

Оттуда гости осмотрели общую панораму Лачына и сделали памятные фотографии.

В рамках визита участников также предусмотрены прогулка по берегу реки Хакари и поездка в село Забух.