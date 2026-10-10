İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublar

    Xarici siyasət
    • 10 oktyabr, 2026
    • 11:36
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublar

    "İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfrans"ın iştirakçılarının Laçın səfəri başlayıb.

    "Report"un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Laçına səfərləri Seyrəngahdan başlayıb.

    Buradan qonaqlar şəhərin ümumi mənzərəsini seyr edib, xatirə fotoları çəkdiriblər.

    İştirakçıların Laçına səfərləri zamanı Həkəri çayı sahilində gəzinti və Zabux kəndinə də səfərləri nəzərdə tutulub

    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublar
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublar
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublar
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublar
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublar
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublar
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublar

    İtkin düşmüş şəxslər Laçın
    Foto
    Участники конференции по пропавшим без вести лицам находятся с визитом в Лачыне
    Foto
    Participants of Baku Dialogue conference begin visit to Lachin
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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