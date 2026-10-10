İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublar
Xarici siyasət
- 10 oktyabr, 2026
- 11:36
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"İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfrans"ın iştirakçılarının Laçın səfəri başlayıb.
"Report"un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Laçına səfərləri Seyrəngahdan başlayıb.
Buradan qonaqlar şəhərin ümumi mənzərəsini seyr edib, xatirə fotoları çəkdiriblər.
İştirakçıların Laçına səfərləri zamanı Həkəri çayı sahilində gəzinti və Zabux kəndinə də səfərləri nəzərdə tutulub
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