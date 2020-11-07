Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению

Азербайджан превращается в одну из стран, определяющих повестку мировой политики по наиболее актуальным вопросам

"В настоящее время Азербайджан превращается в одну из стран, определяющих повестку мировой политики по наиболее актуальным вопросам. Это, с одной стороны, связано с тем, что наша страна ведет себя как национальный актор в системе международных отношений, а с другой, председательствует в авторитетных международных организациях. Уже известно, что у Азербайджана есть опыт руководства международными организациями и обеспечения их эффективной деятельности".

Об этом в беседе с Report сказал депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу.

По его словам, еще в 2011-2013 гг., когда Азербайджан, как непостоянный член Совбеза ООН, председательствовал в этой организации, выносил на международную повестку такие вопросы как борьба с терроризмом, верховенство международного права и прочие актуальные вопросы: "Сейчас Азербайджан председательствует во второй по величине после ООН международной организации Движения Неприсоединения и в данном статусе, внеся в повестку несколько важных вопросов, сумел выступить с похвальными инициативами по решению глобальных проблем".

Х.Бабаоглу отметил, что еще 4 мая 2020-го года во время онлайн-саммита Контактной группы Движения Неприсоединения в ответ на COVID-19 президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с инициативой созвать 31-ю специальную сессию Генассамблеи ООН по борьбе с пандемией COVID-19 и большинство стран-членов ООН инициативу поддержало: "5 ноября 2020-го года Генассамблея ООН на своем пленарном заседании приняла резолюцию о созыве специальной сессии, посвященной пандемии COVID-19.

Согласно резолюции, на основе инициативы, выдвинутой президентом Азербайджанской Республики от имени стран-членов Движения Неприсоединения, принято решение 3-4 декабря текущего года провести специальную сессию Генассамблеи ООН, посвященную борьбе с COVID-19, на уровне глав государств и правительств".

Один из основных моментов, по мнению Х.Бабаоглу, заключается в том, что на церемонии открытия этого важного мероприятия, наряду с президентом Генассамблеи ООН, генеральным секретарем, президентом Экономического и социального совета и президентом Совета Безопасности ООН, предполагается выступление в качестве председателя от имени Движения Неприсоединения президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

"Несомненно, президент Азербайджана в своем выступлении, наряду с вопросами пандемии и борьбы с ней, донесет реалии Азербайджана, заявит о международном праве и выполнении проистекающих из этого права требований, информирует, что захватническая Армения является террористическим государством, угрожающим безопасности в регионе, что препятствует общему благосостоянию и интеграции в регионе, а также совместным усилия по борьбе с пандемией. Это уже начало беспокоить Армению.

Армения с первых дней выступала против инициативы созыва специальной сессии по борьбе с COVID-19, являющейся одной из важнейших задач международной повестки дня в то время, когда весь мир страдает от пандемии коронавируса. Армения до последнего пыталась создать препятствия для этой инициативы и предпринять шаги, препятствующие выступлению председателя Движения Неприсоединения в ходе вступительной части обсуждения резолюции. Армения вновь столкнулась с жесткой позицией международной общественности, ее попытка была отклонена. Это вновь должно расцениваться как международный авторитет Азербайджана и умение управлять международными процессами", - сказал депутат.