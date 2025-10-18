ТЮРКСОЙ поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости
Внешняя политика
18 октября, 2025
- 02:46
Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) поздравила Азербайджан по случаю 18 Октября - Дня восстановления независимости.
Как передает Report, соответствующая публикация была размещена на странице организации в соцсети Х.
"Поздравляем с Днем восстановления независимости Азербайджана", - говорится в посте.
