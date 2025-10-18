Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    ТЮРКСОЙ поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 02:46
    ТЮРКСОЙ поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) поздравила Азербайджан по случаю 18 Октября - Дня восстановления независимости.

    Как передает Report, соответствующая публикация была размещена на странице организации в соцсети Х.

    "Поздравляем с Днем восстановления независимости Азербайджана", - говорится в посте.

    День восстановления независимости публикация
    TÜRKSOY Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib

    Последние новости

    03:08

    Лидер ТРСК заявил о "переходе к наступательной дипломатии"

    Другие страны
    02:55

    Зеленский проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с Трампом

    Другие страны
    02:46

    ТЮРКСОЙ поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    02:19
    Фото

    В Лувре экспонируются работы азербайджанских художников

    Kультурная политика
    01:58

    ХАМАС передал Израилю останки еще одного погибшего в Газе заложника

    Другие страны
    01:43

    Посольство Азербайджана в США увеличило число дней консульского приема

    Внешняя политика
    01:32
    Фото

    Мехрибан Алиева посетила Ватиканскую апостольскую библиотеку

    Внешняя политика
    01:22

    Трамп о войне в Украине: Пусть обе стороны одержат победу, пусть все рассудит история

    Другие страны
    01:10
    Фото

    Первый вице-президент ознакомилась с реставрационными работами в соборе Святого Петра в Ватикане

    Внешняя политика
    Лента новостей