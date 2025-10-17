İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    TÜRKSOY Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 17 oktyabr, 2025
    • 23:49
    Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı – TÜRKSOY 18 Oktyabr- Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında paylaşım edilib.

    "Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü mübarək olsun", - paylaşımda bildirilib.

