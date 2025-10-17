TÜRKSOY Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 17 oktyabr, 2025
- 23:49
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı – TÜRKSOY 18 Oktyabr- Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında paylaşım edilib.
"Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü mübarək olsun", - paylaşımda bildirilib.
Son xəbərlər
00:05
Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından beş il ötürQarabağ
00:00
Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası GünüdürDaxili siyasət
23:49
TÜRKSOY Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
23:42
Şahzadə Endryu Epşteynlə əlaqələri səbəbindən York hersoqu titulundan istifadə etməyəcəkDigər ölkələr
23:35
Tramp Karib dənizində narkotik yüklü sualtı qayığa hücumu təsdiqləyibDigər ölkələr
23:32
Foto
Mehriban Əliyevanın Vatikan şəhər-dövlətinin qubernatorluğunun prezidenti ilə görüşü olubXarici siyasət
23:30
Ermənistan İstintaq Komitəsi II Qareginin adı çəkilən səs yazısı əsasında cinayət işi açıbRegion
23:25
Foto
Mehriban Əliyeva Vatikanın dövlət katibi ilə görüşübXarici siyasət
23:21