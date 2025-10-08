Тюркские государства подпишут меморандум в сфере градостроительства

Уполномоченные органы стран Организации тюркских государств (ОТГ) подпишут меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области градостроительства, пространственного планирования и устойчивого городского развития.

Как сообщает Report, об этом говорится в Габалинской декларации, принятой по итогам 12-го саммита лидеров ОТГ.

Согласно информации, целью документа является продвижение Азербайджаном обмена знаниями, устойчивого восстановления, решений в области умных городов и координированного участия на региональных и глобальных платформах.