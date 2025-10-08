İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    • 08 oktyabr, 2025
    • 12:54
    TDT-yə üzv dövlətlər şəhərsalmaya dair anlaşma memorandumu imzalayacaq

    Türk Dövlətləri Təşkilatınına (TDT) üzv dövlətlərin müvafiq orqanları arasında Şəhərsalma və məkan planlaması və davamlı şəhər inkişafı sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalayacaqlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qəbələ Bəyannaməsində məlumat əks olunub.

    Bildirilib ki, sənədin məqsədi Azərbaycanın bilik mübadiləsi, davamlı yenidənqurma, ağıllı şəhər həlləri və regional və qlobal platformalarda koordinasiyalı iştirakı təşviq etməkdir.

    Тюркские государства подпишут меморандум в сфере градостроительства
    Turkic states to sign MoU on urban planning cooperation

