О нас

Турция назначила советника по оборонной промышленности в Азербайджан

Турция назначила советника по оборонной промышленности в Азербайджан Управление оборонной промышленности Турции назначило советника по оборонной промышленности в Азербайджане.
Внешняя политика
6 сентября 2023 г. 14:18
Турция назначила советника по оборонной промышленности в Азербайджан

Управление оборонной промышленности Турции назначило советника в Азербайджан.

Как сообщает Report, на эту должность назначен Илкер Тюркоз.

Впервые в истории Турции созданы посты советника оборонной промышленности в девяти странах. И первое назначение среди них было произведено в Азербайджан.

Накануне посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы встретился с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым в сопровождении советника по оборонной промышленности Илкера Тюркоза. В ходе встречи обсуждено сотрудничество в области оборонной промышленности и проведены консультации.

Советник Илкер Тюркоз также встретился с генеральным директором компании “ASELSAN Bakı” Озгюром Кюрюмом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Türkiye appoints defense industry advisor to Azerbaijan for first time among foreign states
Версия на азербайджанском языке Türkiyə xarici ölkələrdə ilk dəfə Azərbaycana müdafiə sənayesi müşaviri təyin edib

Самое читаемое

На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
31 августа 2023 г. 12:46
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
1 сентября 2023 г. 14:42
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
1 сентября 2023 г. 19:28
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
4 сентября 2023 г. 08:25
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
5 сентября 2023 г. 17:40
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
5 сентября 2023 г. 18:53
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
6 сентября 2023 г. 11:53
В Астане открылся центр оборонных технологий
В Астане открылся центр оборонных технологий
31 августа 2023 г. 09:23
Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали
Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали
31 августа 2023 г. 15:32
В Шамкире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые
В Шамкире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые
31 августа 2023 г. 23:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi