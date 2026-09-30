Турция и Азербайджан подписали оборонные сделки на $500 млн

Турция и Азербайджан подписали ряд контрактов и меморандумов о взаимопонимании в сфере оборонной промышленности.

Как сообщает Report, об этом министр оборонной промышленности Турции Халюк Гёргюн написал в соцсети X.

Он сообщил, что общая стоимость контрактов превышает полмиллиарда долларов США.

"Я желаю, чтобы эти сделки принесли пользу двум братским государствам", - написал министр.