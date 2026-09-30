Турция и Азербайджан подписали оборонные сделки на $500 млн
Внешняя политика
- 30 сентября, 2026
- 18:22
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Турция и Азербайджан подписали ряд контрактов и меморандумов о взаимопонимании в сфере оборонной промышленности.
Как сообщает Report, об этом министр оборонной промышленности Турции Халюк Гёргюн написал в соцсети X.
Он сообщил, что общая стоимость контрактов превышает полмиллиарда долларов США.
"Я желаю, чтобы эти сделки принесли пользу двум братским государствам", - написал министр.
Türkiyəli nazir: Azərbaycanla müdafiə sənayesi sahəsində 500 milyon dollarlıq müqavilələr imzalanıb
Minister: Türkiye, Azerbaijan sign defense industry deals worth over $500 million
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