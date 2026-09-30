İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Türkiyəli nazir: Azərbaycanla müdafiə sənayesi sahəsində 500 milyon dollarlıq müqavilələr imzalanıb

    Xarici siyasət
    • 30 sentyabr, 2026
    • 18:10
    Türkiyəli nazir: Azərbaycanla müdafiə sənayesi sahəsində 500 milyon dollarlıq müqavilələr imzalanıb

    Türkiyə ilə Azərbaycan arasında müdafiə sənayesi sahəsində bir sıra müqavilələr və anlaşma memorandumları imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin müdafiə sənayesi naziri Haluk Görgün "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    O bildirib ki, müqavilələrin ümumi dəyəri 500 milyon ABŞ dollarını ötür:

    "Bu müqavilərin iki qardaş ölkə üçün xeyirli olmasını arzulayıram".

    Haluk Görgün VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Türkiyə Cümhuriyyəti Azərbaycan
    Турция и Азербайджан подписали оборонные сделки на $500 млн
    Minister: Türkiye, Azerbaijan sign defense industry deals worth over $500 million
    MiniBoss
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