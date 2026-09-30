Türkiyəli nazir: Azərbaycanla müdafiə sənayesi sahəsində 500 milyon dollarlıq müqavilələr imzalanıb
Xarici siyasət
- 30 sentyabr, 2026
- 18:10
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Türkiyə ilə Azərbaycan arasında müdafiə sənayesi sahəsində bir sıra müqavilələr və anlaşma memorandumları imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin müdafiə sənayesi naziri Haluk Görgün "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
O bildirib ki, müqavilələrin ümumi dəyəri 500 milyon ABŞ dollarını ötür:
"Bu müqavilərin iki qardaş ölkə üçün xeyirli olmasını arzulayıram".
📍 Bakü, Azerbaycan | ADEX 2026 🇹🇷🤝🏻🇦🇿— Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) September 30, 2026
Doğal afetlerde, savaşlarda, her ihtiyaçta birbirinin yanında olan iki ülke, bugün bölgenin barış ve istikrarı için savunma sanayinde iş birliği yapıyor.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in… pic.twitter.com/5U9T2TMK6E
Турция и Азербайджан подписали оборонные сделки на $500 млн
Minister: Türkiye, Azerbaijan sign defense industry deals worth over $500 million
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