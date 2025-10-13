Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Трамп в Кнессете рассказал о мире между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 16:25
    Трамп в Кнессете рассказал о мире между Арменией и Азербайджаном

    Президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник в парламенте Израиля (Кнессете), вновь упомянул мирное урегулирование между Азербайджаном и Арменией.

    Как передает Report, по словам Трампа, США будет стремиться построить будущее и наследие для будущего поколения, основанное на кооперации, дружбе и торговых связях.

    "Из Тель-Авива в Дубай, из Хайфы в Бейрут, из Иерусалима в Дамаск <...> и из Армении в Азербайджан, еще одной войны, которую я остановил", - сказал Трамп.

    Tramp Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhdən danışıb
    Trump speaks about peace between Armenia and Azerbaijan in Knesset

