Трамп в Кнессете рассказал о мире между Арменией и Азербайджаном
Внешняя политика
- 13 октября, 2025
- 16:25
Президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник в парламенте Израиля (Кнессете), вновь упомянул мирное урегулирование между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Report, по словам Трампа, США будет стремиться построить будущее и наследие для будущего поколения, основанное на кооперации, дружбе и торговых связях.
"Из Тель-Авива в Дубай, из Хайфы в Бейрут, из Иерусалима в Дамаск <...> и из Армении в Азербайджан, еще одной войны, которую я остановил", - сказал Трамп.
