Трамп в Кнессете рассказал о мире между Арменией и Азербайджаном

Президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник в парламенте Израиля (Кнессете), вновь упомянул мирное урегулирование между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, по словам Трампа, США будет стремиться построить будущее и наследие для будущего поколения, основанное на кооперации, дружбе и торговых связях.

"Из Тель-Авива в Дубай, из Хайфы в Бейрут, из Иерусалима в Дамаск <...> и из Армении в Азербайджан, еще одной войны, которую я остановил", - сказал Трамп.