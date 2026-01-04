"Челси" планирует трансфер 25-летнего итальянца Сандро Тонали

"Челси" проявляет интерес к 25-летнему полузащитнику "Ньюкасла" Сандро Тонали.

Как передает Report со ссылкой на Football Insider, лондонский клуб анализирует рынок полузащитников, проверенных на уровне чемпионата Англии.

По информации источника, "синие" рассматривают возможность приобретения Тонали летом 2026 года, а не в зимнее трансферное окно.

В стане "сорок" рассчитывают сохранить итальянского игрока и считают, что он должен проявить лояльность к клубу, который поддерживал его после 10-месячной дисквалификации за ставки.

В текущем сезоне Тонали сыграл за "Ньюкасл" 24 матча во всех турнирах, отметившись четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €75 млн.