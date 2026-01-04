ГУДП призвало водителей к бдительности на дорогах

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) Азербайджана призвало водителей к бдительности на автодорогах по окончании праздничных дней.

Как сообщает Report, в обращении подчеркивается, что строгое соблюдение скоростного режима, правил обгона и маневрирования, а также правильная оценка дорожных и погодных условий являются важными условиями безопасности.

"Уважаемые водители, воздержитесь от вождения в сонном или усталом состоянии. При преодолении больших расстояний делайте короткие перерывы на отдых после каждых 2-3 часов движения, контролируйте техническое состояние вашего транспортного средства", - также подчеркивают в ГУДП.

Ведомство призвало пассажиров воздерживаться от действий, отвлекающих внимание водителей, и не оставаться безучастными при допускаемых ими нарушениях правил дорожного движения.