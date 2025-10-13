İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Tramp Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhdən danışıb

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 16:29
    Tramp Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhdən danışıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu gün İsrail parlamentində (Knesset) çıxış edərkən yenidən Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh nizamlanmasından bəhs edib.

    "Report"un məlumatına görə, Tramp ABŞ-nin əməkdaşlıq, dostluq və ticarət əlaqələrinə əsaslanan gələcək və irs qurmağa çalışacağını vurğulayıb.

    "Təl-Əvivdən Dubaya, Hayfadan Beyruta, Qüdsdən Dəməşqə və Ermənistandan Azərbaycana - daha bir müharibəni dayandırdım", - D.Tramp bildirib.

    Donald Tramp ABŞ Knesset
    Трамп в Кнессете рассказал о мире между Арменией и Азербайджаном
    Trump speaks about peace between Armenia and Azerbaijan in Knesset

