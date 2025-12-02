Товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ в 2024 году превысил $2 млрд

В 2024 году общий объем торговли между Азербайджаном и ОАЭ составил около $2 млрд 200 млн.

Как сообщает Report, об этом заявил посол ОАЭ в Азербайджане Мохаммед Аль Блуши на приеме в Баку, проведенном по случаю Национального Дня арабского государства.

"Что касается воздушного транспорта между двумя странами, общее количество еженедельных прямых рейсов для национальных авиаперевозчиков ОАЭ достигло примерно 28 рейсов, а для азербайджанских авиакомпаний - 14 рейсов в неделю. Согласно статистике за 2024 год, количество туристов из ОАЭ составило 48 888 человек, а азербайджанских - 115 189 человек", - сказал он.

По словам дипломата, эти цифры являются положительным показателем растущих экономических связей между двумя странами