Ötən il Azərbaycan və BƏƏ arasındakı ümumi ticarət həcmi 2 milyardı keçib
- 02 dekabr, 2025
- 19:43
2024-cü ildə Azərbaycan və BƏƏ arasındakı ümumi ticarət həcmi təxminən 2 milyard 200 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu BƏƏ-nin Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Əl Bluşi ölkəsinin Milli Günü münasibətilə keçirilən qəbulda deyib.
"İki ölkə arasında hava nəqliyyatına gəlincə, BƏƏ-nin milli aviadaşıyıcıları üçün həftəlik birbaşa uçuşların ümumi sayı təxminən 28 reysə, Azərbaycan aviaşirkətləri üçün isə həftədə 14 reysə çatıb. 2024-cü ilin statistikasına əsasən, BƏƏ-dən gələn turistlərin sayı 48 888 nəfər, Azərbaycan turistlərinin sayı isə 115 189 nəfər olub. Bu rəqəmlər iki ölkə arasında artan iqtisadi əlaqələrin müsbət göstəricisidir. Bundan əlavə, 2025-ci il üçün ilkin iqtisadi məlumatlar BƏƏ ilə Azərbaycan arasında ticarət əlaqələrinin daha parlaq gələcəyini əks etdirir", - səfir vurğulayıb.