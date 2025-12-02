İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Ötən il Azərbaycan və BƏƏ arasındakı ümumi ticarət həcmi 2 milyardı keçib

    Xarici siyasət
    • 02 dekabr, 2025
    • 19:43
    2024-cü ildə Azərbaycan və BƏƏ arasındakı ümumi ticarət həcmi təxminən 2 milyard 200 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BƏƏ-nin Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Əl Bluşi ölkəsinin Milli Günü münasibətilə keçirilən qəbulda deyib.

    "İki ölkə arasında hava nəqliyyatına gəlincə, BƏƏ-nin milli aviadaşıyıcıları üçün həftəlik birbaşa uçuşların ümumi sayı təxminən 28 reysə, Azərbaycan aviaşirkətləri üçün isə həftədə 14 reysə çatıb. 2024-cü ilin statistikasına əsasən, BƏƏ-dən gələn turistlərin sayı 48 888 nəfər, Azərbaycan turistlərinin sayı isə 115 189 nəfər olub. Bu rəqəmlər iki ölkə arasında artan iqtisadi əlaqələrin müsbət göstəricisidir. Bundan əlavə, 2025-ci il üçün ilkin iqtisadi məlumatlar BƏƏ ilə Azərbaycan arasında ticarət əlaqələrinin daha parlaq gələcəyini əks etdirir", - səfir vurğulayıb.

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri səfirlik Milli Gün

