Томас Прейнл: Баку обладает сильным туристическим потенциалом

Баку является городом с сильным туристическим потенциалом.

Об этом Report заявил путешественник из Германии Томас Прейнл.

По его словам, он впервые посетил азербайджанскую столицу 25 лет назад, и тогда город выглядел совсем иначе.

"Это мой третий визит в Баку. Это фантастическое место... видно, что в туристическую инфраструктуру вкладываются очень активно", - сказал он.

Говоря о предстоящей поездке в Карабах, он отметил что был рад посетить освобожденные территории. "Я был впечатлен тем, что увидел: разрушения ликвидированы, исторические постройки восстанавливаются и Карабах постепенно возвращается к своему довоенному облику", - сказал путешественник, отметив впечатляющий масштаб проводимых в регионе работ.

"Я уверен, что города в Карабахском регионе будут выглядеть еще лучше, чем в прошлом году", - заключил он.