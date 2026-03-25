Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Томас Прейнл: Баку обладает сильным туристическим потенциалом

    Внешняя политика
    • 25 марта, 2026
    • 18:49
    Томас Прейнл: Баку обладает сильным туристическим потенциалом

    Баку является городом с сильным туристическим потенциалом.

    Об этом Report заявил путешественник из Германии Томас Прейнл.

    По его словам, он впервые посетил азербайджанскую столицу 25 лет назад, и тогда город выглядел совсем иначе.

    "Это мой третий визит в Баку. Это фантастическое место... видно, что в туристическую инфраструктуру вкладываются очень активно", - сказал он.

    Говоря о предстоящей поездке в Карабах, он отметил что был рад посетить освобожденные территории. "Я был впечатлен тем, что увидел: разрушения ликвидированы, исторические постройки восстанавливаются и Карабах постепенно возвращается к своему довоенному облику", - сказал путешественник, отметив впечатляющий масштаб проводимых в регионе работ.

    "Я уверен, что города в Карабахском регионе будут выглядеть еще лучше, чем в прошлом году", - заключил он.

    Восстановление Карабаха Томас Прейнл Туризм в Азербайджане Освобожденные территории Азербайджана
