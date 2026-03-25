    Tomas Preynl: Bakı güclü turizm potensialına malikdir

    Xarici siyasət
    • 25 mart, 2026
    • 19:43
    Bakı güclü turizm potensialına malik şəhərdir.

    Bu barədə almaniyalı səyyah Tomas Preynl "Report"a bildirib.

    O, ilk dəfə Azərbaycan paytaxtına 25 il əvvəl səfər etdiyini və o vaxt şəhərin tamamilə fərqli göründüyünü söyləyib:

    "Bu, mənim Bakıya üçüncü səfərimdir. Bura fantastik bir yerdir, aydındır ki, turizm infrastrukturuna böyük sərmayə qoyulur".

    Qarabağa səfərindən danışarkən o, azad edilmiş əraziləri ziyarət etməkdən məmnun olduğunu qeyd edib: "Gördüklərim məni heyran etdi: dağıntılar təmizlənmiş, tarixi binalar bərpa olunmuş və Qarabağ tədricən müharibədən əvvəlki görünüşünə qayıtmışdı. Əminəm ki, Qarabağ bölgəsindəki şəhərlər ötən ildən daha da yaxşı görünəcək".

    Томас Прейнл: Баку обладает сильным туристическим потенциалом

