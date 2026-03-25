Tomas Preynl: Bakı güclü turizm potensialına malikdir
Xarici siyasət
- 25 mart, 2026
- 19:43
Bakı güclü turizm potensialına malik şəhərdir.
Bu barədə almaniyalı səyyah Tomas Preynl "Report"a bildirib.
O, ilk dəfə Azərbaycan paytaxtına 25 il əvvəl səfər etdiyini və o vaxt şəhərin tamamilə fərqli göründüyünü söyləyib:
"Bu, mənim Bakıya üçüncü səfərimdir. Bura fantastik bir yerdir, aydındır ki, turizm infrastrukturuna böyük sərmayə qoyulur".
Qarabağa səfərindən danışarkən o, azad edilmiş əraziləri ziyarət etməkdən məmnun olduğunu qeyd edib: "Gördüklərim məni heyran etdi: dağıntılar təmizlənmiş, tarixi binalar bərpa olunmuş və Qarabağ tədricən müharibədən əvvəlki görünüşünə qayıtmışdı. Əminəm ki, Qarabağ bölgəsindəki şəhərlər ötən ildən daha da yaxşı görünəcək".
Son xəbərlər
19:43
Tomas Preynl: Bakı güclü turizm potensialına malikdirXarici siyasət
18:02