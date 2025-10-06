Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Токаев прибыл в Габалу для участия в Саммите ОТГ

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2025
    • 17:06
    Токаев прибыл в Габалу для участия в Саммите ОТГ

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Габалу для участия в Саммите ОТГ.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорда.

    В Международном аэропорту Габалы в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Главу Казахстана в аэропорту встретили министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.

    Касым-Жомарт Токаев Габала Саммит ОТГ
    Tokayev TDT Sammitində iştirak üçün Qəbələyə gəlib
    Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev arrives in Azerbaijan

    Последние новости

    17:46

    В Тбилиси состоится презентация фильма "Полковник", посвященного азербайджанскому военному

    В регионе
    17:40
    Фото

    Президент Узбекистана прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    17:40

    Цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ по наращиванию добычи - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    17:29

    ИВ: В центре Баку сносятся аварийные, а не исторические здания

    Внутренняя политика
    17:28

    АОКО выявило 9 фальшивых свидетельств о признании образования

    Наука и образование
    17:27

    Азербайджан сократил расходы на импорт цемента, стекла и керамики из Турции на 19%

    Финансы
    17:25
    Фото

    В Германии представлена продукция 16 азербайджанских компаний

    Бизнес
    17:22

    Сырский: Украина усиливает безопасность учебных центров ВСУ на фоне дроновой и ракетной угрозы

    Другие страны
    17:17

    В Азербайджане зафиксирован трехкратный рост числа блокируемых фишинговых писем в госорганы

    ИКТ
    Лента новостей