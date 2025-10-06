Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Габалу для участия в Саммите ОТГ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорда.

В Международном аэропорту Габалы в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Главу Казахстана в аэропорту встретили министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.