Tokayev TDT Sammitində iştirak üçün Qəbələyə gəlib
Xarici siyasət
- 06 oktyabr, 2025
- 17:07
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Sammitində iştirak etmək üçün Qəbələyə gəlib.
Bu barədə "Report" Akordanın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.
Qəbələ Beynəlxalq Hava Limanında ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Qazaxıstan Prezidentini hava limanında Azərbaycanın elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
